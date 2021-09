Mediaworld festeggia la fine dell'estate con il volantino di Settembre: le offerte

L'inizio di Settembre ha ufficialmente segnato la fine dell'estate e Mediaworld ha deciso di alleggerire il ritorno alla routine classica con il volantino "Back To School" che sarà attivo nei punti vendita ed online fino al 12 del mese.

Per quanto riguarda i notebook e convertibili, segnaliamo il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip Apple M1 a 999 Euro, rispetto ai 1159 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Book da 15,6 pollici con processore i3 invece passa a 549 Euro rispetto ai 709 Euro di listino. In sconto troviamo anche il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 512GB ed M1, a 1499 Euro.

Fronte tablet, invece, è disponibile in offerta a 599 Euro l'iPad Air da 10,9 pollici del 2020 con 64 gigabyte di memoria, ma anche il Galaxy Tab S7 FE Wifi Only viene scontato a 599 Euro.

Non potevano mancare ovviamente le offerte sul comparto della telefonia: l'iPhone 12 da 64 gigabyte passa a 749 Euro, l'Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 42mm in alluminio invece è disponibile a 219 Euro, mentre lo Xiaomi Mi 11 5G 8/256GB è disponibile a 499 Euro.

Tra i TV invece è interessante l'offerta sull'LG OLED55C1 da 55 pollici a 1399 Euro. Scendendo di prezzo però troviamo anche il Samsung UE55AU8070 da 55 pollici a 549 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.