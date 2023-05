Mediaworld festeggia la Festa della Mamma con gli Sconti Solo Online, solo per oggi

In aggiunta alle nuove offerte solo online di Unieuro, Mediaworld celebra oggi la Festa della Mamma con una serie di sconti solo online validi fino alle 23:59 dell’8 Maggio 2023.

Il Samsung Galaxy A04s da 32 gigabyte è disponibile a 139,99 Euro, il 22,22% rispetto ai 179,99 Euro.

Il TV Philips 24PFS5535 da 24 pollici viene proposto invece a 249,99 Euro, il 3,84% in meno rispetto ai 259,99 Euro imposti dal produttore, mentre il TV Samsung QLED QE65QN95BATXZT da 65 pollici propone a 1999,99 Euro, il 44,44% in meno rispetto ai 3599,99 Euro di listino. Interessante anche il TV Panasonic TX-55JX940E da 55 pollici, a 949,99 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1099,99 Euro di listino.

L’MSI Desktop Pro DP21 con processore Intel Core i3, UHD 630 Graphics, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte invece viene proposto a 529,99 Euro, l’11% in meno rispetto ai 599,99 Euro di listino.

Tra le offerte troviamo anche la scheda madre ASUS ROG Maximus XII Formula a 499,99 Euro, il 21% in meno rispetto ai 639,99 Euro di listino.

Fronte laptop, invece, l’Acer Aspire Vero da 15,6 pollici con processore Intel Core i3, Intel UHD Graphics, 8GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 479,99 Euro, il 31% in meno rispetto ai 699,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.