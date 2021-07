MediaWorld festeggia l'Italia di Mancini: TV Sony 2021 a prezzo mai visto

La vittoria degli Europei da parte della nazionale di calcio italiana, guidata da Roberto Mancini, non sta di certo passando inosservata. In questo contesto, MediaWorld ha lanciato un'iniziativa promozionale che può risultare interessante per gli appassionati del mondo tech. Infatti, si può acquistare un TV di Sony uscito nel 2021 a buon prezzo.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Sony KD43X80J viene venduto a un prezzo pari a 649 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Già così si tratterebbe di un possibile risparmio di 150 euro, dato che generalmente, stando al sito Web della nota catena, il costo del prodotto sarebbe di 799 euro. Tuttavia, non è finita qui: il televisore rientra anche nell'iniziativa "Sconto Subito Online", lanciata per celebrare l'Italia campione d'Europa. Quest'ultima, attiva il 12 e il 13 luglio 2021, prevede un risparmio extra di 50 euro per i prodotti che hanno un prezzo compreso tra 500 euro e 749,99 euro. In parole povere, aggiungendo al carrello il prodotto, il costo finale diventa 599 euro, per un risparmio totale di 200 euro.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Amazon Italia vende in esclusiva un modello simile a 749 euro (stando a vari tool esterni, il prodotto non è mai sceso a un prezzo inferiore sul noto portale e-commerce). Per il resto, al momento in cui scriviamo il sito Web di Unieuro risulta in manutenzione, ma non siamo riusciti a trovare il televisore su quest'ultimo portale tramite varie ricerche incrociate. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente risultare interessante per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che il modello coinvolto è uscito nel 2021.

A proposito del televisore, quest'ultimo presenta un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e dispone di tutte le funzionalità smart del caso (Google TV). Immancabile inoltre il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.