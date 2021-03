MediaWorld Fine Serie, Motorola Edge+ in sconto a 300 euro in meno

Non sono attivi solamente i "Mega Sconti" in questo periodo da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre promozioni, tra cui quelle relative alle "Occasioni di fine serie". Tra queste, troviamo un'offerta relativa allo smartphone Motorola Edge+.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 899 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, in precedenza il prezzo dello smartphone era di 1199 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 300 euro. Ricordiamo che il dispositivo presenta 12GB di RAM, nonché di 256GB di memoria interna. La colorazione disponibile è quella Thunder Grey. In ogni caso, sul portale di MediaWorld viene precisato che la promozione è disponibile solamente online.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro venderebbe il dispositivo a 949 euro, ma quest'ultimo non risulta disponibile sul sito Web ufficiale della nota catena al momento in cui scriviamo. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, in questo caso il prezzo è pari a 899,90 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante in generale per mettere le mani sullo smartphone. Se siete interessati al dispositivo coinvolto, potete approfondirlo mediante la nostra recensione di Motorola Edge Plus (uscita a fine luglio 2020).