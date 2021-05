MediaWorld, stanno per finire i Chrome Days: le migliori offerte su Chromebook e tablet

Da MediaWorld stanno per concludersi gli XDays, iniziativa di cui abbiamo segnalato cinque offerte da non perdere, ma anche i Google Days lanciati in data 26 aprile 2021 e con dirittura d’arrivo segnata per le 23:59 di venerdì 7 maggio 2021. Vediamo, quindi, le promozioni proposte dalla catena di negozi su tablet, Chromebook e dispositivi IoT.

Prima di vedere nel dettaglio la gamma di Chromebook in offerta, segnaliamo lo sconto su Google Nest Hub da 89,99 Euro a 59,99 Euro, dispositivo pensato dal colosso di Mountain View per la domotica e colmo di funzionalità smart utili a controllare i dispositivi intelligenti installati in casa e non solo.

Lato computer portatili vediamo in primis il modello economico Acer Chromebook 315, scontato a 299 Euro a partire da 349 Euro. Si tratta di un dispositivo dotato di CPU Intel Celeron N4020 da 1,1 GHz base e 2,8 GHz Boost, scheda grafica Intel UHD Graphics 600 integrata, 4 GB di RAM DDR4, 64 GB di Flash Memory, display LCD Full HD da 15,6 pollici e sistema operativo Chrome OS, come per ogni altro Chromebook.

Alternativa proposta sempre a 299 Euro anziché 349 Euro, pagabili in 20 comode rate da 14,95 Euro, è il modello HP Chromebook 14A-NA0021NL dotato del medesimo processore Intel Celeron N4020, iGPU Intel UHD Graphics 600, 64 GB di Flash Memory lato archiviazione, 4 GB di memoria RAM e un display WLED Full HD da 14 pollici.

Più interessante è invece Samsung Chromebook 4+, notebook con processore Intel Celeron N4000 da 1,1 GHz di clock base e 2,6 GHz di Boost, chip grafico integrato INTEL UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4, Flash Memory per 64 GB, ma display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080 pixel. In questo caso, però, si parla di 349 Euro in sconto rispetto ai 599 Euro di listino.

Dulcis in fundo, non manca pure il tablet Lenovo Yoga Smart Tab dotato di sistema operativo Android 9 Pie, chipset Qualcomm Snapdragon 439 octa-core a 2 GHz, 4 GB di RAM LPDDR3, 64 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB, display LCD da 10,1 pollici con risoluzione 1920x1200 pixel, fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP, per un comparto audio con altoparlanti JBL con supporto a Dolby Atmos. Questo dispositivo viene venduto a 279 Euro anziché 349 Euro, sempre pagabili in 20 rate Tasso Zero.

Ma a proposito di Google, la società ha erroneamente svelato i nuovi auricolari Pixel Buds A con un tweet pubblicato nelle ultime ore.