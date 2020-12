MediaWorld: Fitbit Charge 4 in offerta, ma da Unieuro c'è il 'trucco'

Dopo aver trattato lo sconto relativo allo smartphone Samsung Galaxy A20s, "torniamo" da MediaWorld per via di un'altra promozione interessante. Questa volta ci addentriamo nel mondo degli indossabili, visto che il prodotto coinvolto è la smartband Fitbit Charge 4.

In particolare, quest'ultima viene venduta a un prezzo di 99,99 euro mediante il sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 149,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 50 euro. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Nero e Prugna.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online principali che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che Unieuro propone la smartband a 99,90 euro mediante il suo portale ufficiale. Tuttavia, c'è un "trucco": il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra. In parole povere, aggiungendo la smartband al carrello, il prezzo finale scende a 94,90 euro, ovvero 5,09 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld. Per il resto, Amazon Italia vende il prodotto a 99,99 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per acquistare Fitbit Charge 4. Se, invece, cercate qualcosa di più economico, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smartband sotto i 50 euro.