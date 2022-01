Mediaworld, forti ribassi sugli smartphone Motorola: c'è anche il Razr 5G

In attesa di scoprire nuovi interessanti rumor sul nuovo Motorola Razr, da MediaWorld è possibile accaparrarsi l'ultimo modello dell'iconico pieghevole a un costo ridotto di oltre la metà rispetto al prezzo di listino. Attenzione però, mancano solo poche ore.

Infatti, nel contesto della collezione "Solo per il Weekend", il gigante rosso dell'elettronica propone il nuovo Motorola Razr 5G nella colorazione Polished Graphite brandizzato Vodafone a soli 749 euro contro i 1599,99 di listino, per uno sconto superiore al 53% e pari esattamente a 850 euro in meno.

Ricordiamo che si tratta di un pieghevole atipico rispetto alle prime proposte del segmento, caratterizzato, invece che da una piega verticale per un'estensione in modalità tablet, da un form factor a conchiglia, proprio come i classici Razr dei primi anni 2000. Il display interno POLED, una volta aperto, avrà una dimensione pari a 6,2 pollici, mentre il taglio a disposizione del modello in vendita da Mediaworld è di 8/256 GB.

Da segnalare anche Motorola Edge 20, proposto a 299,99 euro anziché 449,90 nella colorazione Frosted Grey. In questo caso, torniamo su smartphone dal design tradizionale, con display OLED da 6,7 pollici, 5G e NFC e taglio di memoria da 6/128 GB.

Infine, ottimo ribasso anche per la variante Motorola Edge 20 Pro, nella colorazione Midnight Blue, proposto a 549 euro invece di 699,90. Questo modello in particolare risulterà particolarmente interessante per chi ha un occhio di riguardo alle prestazioni, grazie al chip Snapdragon 870. Non il top di gamma, ma con prestazioni quasi in vetta consente comunque di ottenere risultati appaganti, con consumi e temperature nettamente inferiori rispetto allo Snapdragon 888.