Mediaworld 'FPS al Massimo', le offerte migliori su PC da gaming fino al 1° agosto

Se da una parte stanno per concludersi gli XDays da Mediaworld, di cui abbiamo visto 5 offerte imperdibili su TV e smartphone, dall’altra la catena di distribuzione ha lanciato il volantino “FPS al Massimo”, occasione in cui propone in offerta diversi computer da gaming, sia notebook che desktop: ecco alcuni modelli particolarmente interessanti.

Partiamo dal laptop meno costoso, ovvero Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, dotato di un monitor LED Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 7 4800H con velocità di clock base pari a 2,9 GHz e Boost a 4,2 GHz, 512 GB di SSD più 1000 GB di HDD lato archiviazione e 16 GB di RAM DDR4, mentre la scheda video è la NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di vRAM. Questo modello viene proposto a 949 Euro anziché 1.199 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 47,45 Euro.

Segue dunque il computer portatile MSI GF63 Thin 10SC-055IT con processore Intel Core i7-10750H, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 con design Max-Q, 512 GB di SSD come memoria interna e 16 GB di RAM, mentre lo schermo è un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici. Il prezzo a cui viene venduto è pari a 999 Euro, contro i 1.199 Euro di listino.

In ordine di prezzo troviamo poi il modello Acer Nitro 5 AN515-56-795N a 1.099 Euro anziché 1.299 Euro. Questo laptop da gaming giunge con CPU Intel Core i7-11370H con frequenza base a 3,3 GHz e Boost a 4,8 GHz, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 32 GB, 1024 GB di SSD e display LCD Full HD da 15,6 pollici.

Quarto e ultimo computer portatile che segnaliamo in questa occasione è l’HP OMEN 15-EK0013NL proposto a 1.399 Euro al posto di 1.699 Euro, con CPU Intel Core i7-10750H dalla velocità base di 2,6 GHz e 5 GHz Boost, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 GB di memoria video, 16 GB di RAM DDR4, SSD per 512 GB e un display WLED Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144 Hz.

Il quinto computer è invece un modello desktop firmato MSI, nello specifico MSI MPG TRIDENT AS10TD-1482IT. Dotato del case personalizzato del brand taiwanese, giunge con processore Intel Core I7-10700, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC firmata sempre MSI, SSD per 512 GB e HDD per 1000 GB, 16 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz con supporto a massimo 64 GB e PSU da 450W 80 Plus Bronze. Il prezzo è pari a 2.199 Euro anziché 2.399 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero.

Si ricorda che tutti questi sconti varranno fino al 1° agosto 2021.

