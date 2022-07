Mediaworld FPS Al Massimo: sconti su notebook, monitor ed accessori per il gaming

Fino al 24 Luglio 2022 sia nei negozi che online sarà disponibile il volantino Mediaworld “FPS Al massimo”, che propone notebook, monitor ed accessori da gaming.

Tra i PC e monitor da gaming segnaliamo l’Acer Nitro 5 da 15,6 pollici con Ryzen 7, GeForce RTX 3060, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 1199 Euro, il 29% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Il Lenovo Legion 5 da 15,6 pollici, anche questo con Ryzen 7, invece, passa a 1399 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino. L’MSI Katana GF55 è disponibile in offerta a 1499 Euro, l’11% in meno rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore.

L’ASUS ROG Strix G513RM invece passa a 1499 Euro nella configurazione con Ryzen 7 ed RTX 3060, con uno sconto del 27% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino.

Tra gli accessori segnaliamo cuffie, mouse e tastiere oltre che sedie, volanti e controller.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Ovviamente per tutti i dettagli riguardanti le spese di spedizione, la possibilità di effettuare il pagamento a rate e sull’eventuale ritiro in negozio vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti. Il volantino sarà attivo fino al 24 Luglio 2022.