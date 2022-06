MediaWorld FPS al Massimo: sconti sul PC gaming, anche desktop RTX serie 30

In seguito alle novità relative al Red Friday di MediaWorld, torniamo ad approfondire su queste pagine le iniziative promozionali legate alla popolare catena. A tal proposito, è stato lanciato il volantino FPS al Massimo.

Quest'ultimo, che rimarrà attivo fino al 10 giugno 2022, strizza l'occhio, come ben potete immaginare, ai videogiocatori PC, mettendo al centro delle promozioni miriadi di computer e accessori. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per effettuare qualche acquisto in tal senso, visto anche il periodo non propriamente dei migliori lato schede video.

A proposito di queste ultime, tra i prodotti in promozione rientrano alcuni PC desktop con schede video RTX serie 30. Per farvi degli esempi concreti, il modello HP OMEN 40L GT21-0011NL con GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti viene ora proposto a 1.599 euro (anziché 1.899 euro). Il modello MSI INFINITE S3 11TC-075IT con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, invece, viene adesso venduto a 1.399 euro (al posto di 1.999 euro).

Tra i notebook da gaming con GPU RTX serie 30 in offerta troviamo Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, che viene ora venduto a un costo pari a 849 euro (anziché 1.199 euro). Presente inoltre una promozione sul modello MSI GF63 Thin 11UC-487IT con GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, proposto adesso a un prezzo di 999 euro (al posto di 1.349 euro).

Per il resto, andando oltre ai computer, desktop o portatili che siano, ci sono molteplici sconti su accessori legati al PC gaming. Insomma, potreste voler fare un salto sul portale di MediaWorld in questi primi giorni di giugno 2022, magari anche per dare un'occhiata alle promozioni relative a tastiere, mouse, pad, cuffie, sedie, monitor, volanti e chi più ne ha più ne metta.