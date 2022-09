Mediaworld, al via la Galaxy Week: fino a 200 Euro di sconto immediato alla cassa

Allo Sconto World di Mediaworld, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle scorse ore, si aggiunge anche un’altra promozione lanciata dalla catena di distribuzione. Si tratta della Galaxy Week che fino al 21 Settembre propone 200 Euro di sconto immediato alla cassa.

Come avvenuto anche in altre circostanze, le fasce di sconto variano a seconda della spesa:

Sconto di 50,00 per un acquisto compreso tra €200,00 e €399,99

Sconto di 100€ per un acquisto compreso tra €400,00 e €999,99

Sconto di 200€ per un acquisto pari o superiore a €1.000,00

Rientrano nel volantino tutti i dispositivi della gamma Galaxy, tra cui il Galaxy Z Fold4, il Z Flip4, ma anche i dispositivi della Serie S come il Galaxy S22 da 128 gigabyte, il Galaxy S22 Ultra, i Galaxy Serie A come il Galaxy A13, il Galaxy A53 ed il Galaxy A52s. Non potevano mancare all’appello gli indossabili, come il Galaxy Watch5 Pro, il Galaxy Watch5 da 44mm, ma anche il Galaxy Watch 4.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sulla pagina dedicata presente sul sito Mediaworld, dove si può consultare anche il file PDF con il regolamento completo dell’iniziativa.