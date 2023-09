Mediaworld, parte la Galaxy Week: sconti incredibili fino al 29 Settembre

Nello stesso giorno in cui Unieuro lancia le nuove offerte solo online, Mediaworld dà il via alla Galaxy Week che fino al 29 Settembre propone una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti a marchio Samsung,

Nel comparto della telefonia, segnaliamo il Samsung Galaxy S23 Ultra da 512Gb a 1399 Euro, in calo dai 1659 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Z Fold5 da 512Gb invece è disponibile a 1999 Euro, con un risparmio considerevole dai 2119 Euro di listino imposti dal produttore. In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy Watch6 nella variante con cassa da 44mm, a 329 Euro, in calo dai 348,99 Euro precedenti. Non mancano le offerte sugli smartphone di fascia più bassa: il Galaxy A34 5G nella variante 6/128Gb passa a 299 Euro.

Per quanto concerne i computer e laptop invece, il Samsung Galaxy Book3 nella variante con schermo da 15,6 pollici può essere acquistato a 999 Euro, in cali dai 1249,99 Euro di listino, mentre il Galaxy Tab A7 Lite da 32 gigabyte viene proposto a 129 Euro ed il Galaxy Tab S8 nella variante WiFi Only con 128 gigabyte di storage e schermo da 11 pollici è disponibile a 699 Euro, 200 Euro in meno rispetto agli 899,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.