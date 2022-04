Mediaworld, al via il Galaxy Weekend: sconti su smartphone, smartwatch, notebook e tablet

Giornata ricca di sconti dal fronte Mediaworld. Dopo aver parlato dello Sconto Subito di Mediaworld, torniamo sul sito web della catena di distribuzione che in occasione del weekend propone anche il Galaxy Weekend: due giorni di promozioni dedicate ai dispositivi della gamma Galaxy.

Il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte, brandizzato Vodafone, è disponibile a 599 Euro, in calo rispetto agli 879 euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 29,95 Euro al mese. In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy A52, a 249 Euro, con un risparmio di 130 Euro rispetto ai 379 Euro di listino.

Tra i tablet segnaliamo anche il Samsung Galaxy Tab S7 FE da 12,4 pollici 5G da 64 gigabyte, a 529,90 Euro, rispetto ai 749 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici WiFi Only con 128 gigabyte di storage invece passa a 237,99 Euro, dai 309 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic con cassa da 46mm, invece, viene proposto a 289,99 Euro, in calo dai 399 Euro precedenti.

Fronte monitor, il Samsung CR50 da 27 pollici Full HD è disponibile a 166,99 Euro, con un risparmio di 53 Euro rispetto ai 219,99 Euro di listino, mentre il Samsung Odyssey G3 da 24 pollici passa a 199,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.