MediaWorld Gaming Experience: PC con GPU RTX 4060 in sconto a 999 euro

Andando oltre all'offerta MediaWorld su uno Smart TV LG, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche ad altre iniziative promozionali avviate in ambito Tech dalla popolare catena. Ad esempio, non manca uno sconto potenzialmente intrigante su un PC da gaming con GPU RTX 4060.

Più precisamente, il modello ACER DESKTOP NITRO 50 N50-650 viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che il costo più basso recente negli ultimi 30 giorni per il computer era stato di 1.199 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 16,68%.

Si fa insomma riferimento a uno sconto pari a 200 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un preassemblato che non sfondi la "barriera psicologica" dei 1.000 euro. Vale in ogni caso la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa Gaming Experience di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 24 dicembre 2023 (dunque avrete a disposizione gli ultimi giorni per poter usufruire dell'offerta, in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

In ogni caso, guardando alle caratteristiche tecniche di ACER DESKTOP NITRO 50 N50-650, al netto della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, ci sono un processore Intel Core i5-13400F, 16GB di RAM e 512GB di SSD.