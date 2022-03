MediaWorld: GeForce RTX 3070 in offerta, ma il prezzo non è per tutti

Dopo avervi messo a conoscenza di alcune offerte di MediaWorld su Smart TV Samsung, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali legate alla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha messo in sconto una scheda video RTX serie 30. Non aspettatevi però un risparmio particolarmente elevato.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello ASUS TUF GeForce RTX 3070 con 8GB di memoria GDDR6X viene ora proposto a un prezzo pari a 997 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Dal portale della ben nota catena apprendiamo che generalmente il prezzo della GPU ammonterebbe a 1.059 euro. Non serve dunque effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 62 euro.

Potrebbe trattarsi di un'occasione non male per chi non vuole più attendere e aveva già messo gli occhi su una scheda video di questo tipo. Certo, il prezzo non è probabilmente quello che un po' tutti vorrebbero, ma in un periodo di scarsa disponibilità delle schede video (in cui risulta a volte proprio difficile reperirle, figuriamoci trovare uno sconto) capite bene che a qualcuno la proposta di MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola.

Per il resto, approfondendo il portale di MediaWorld abbiamo notato che al momento in cui scriviamo risultano disponibili anche altre schede video RTX. A tal proposito, il prezzo più basso è quello relativo alla PNY RTX 3050 Single Fan, proposta a 469 euro. Si fa notare poi anche la MSI RTX 3050 Gaming X 8G a 512 euro.