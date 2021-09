MediaWorld, il 'gelato' è in offerta a pochi euro: ecco di cosa si tratta

Dal 22 settembre siamo ufficialmente entrati nell'autunno 2021. Nonostante non sia più la stagione maggiormente indicata per i gelati (anche se c'è chi afferma che prima dell'inverno vadano sempre bene), potrebbe interessarvi dare un'occhiata a una promozione lanciata da MediaWorld su un prodotto atipico.

Infatti, il "cono" che potete vedere nelle immagini presenti a corredo alla notizia è in offerta a 12,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il prezzo era pari a 19,99 euro, quindi lo sconto è di 7 euro. Come potete ben immaginare, la promozione rientra nell'iniziativa "Occasioni di Fine Serie" di MediaWorld. Di cosa si tratta? Il "gelato" non è altro che un powerbank.

Infatti, si tratta di un prodotto dal design atipico che presenta una porta USB e una porta microUSB standard nella parte inferiore. La capacità della batteria è pari a 2.600 mAh. Insomma, siamo dinanzi a un caricabatterie portatile pensato per i dispositivi che dispongono di una porta microUSB standard. In parole povere, si fa riferimento principalmente a smartphone un po' datati, in quanto il mondo Android ha ormai abbracciato in modo consistente lo standard USB Type-C.

In ogni caso, dando un'occhiata alle proposte relative al prodotto presenti online, abbiamo scoperto che anche Euronics vende il powerbank, proponendolo a 14,90 euro.