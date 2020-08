MediaWorld, generatore di codici regala a tutti abbonamenti ad Apple Music

In seguito all'offerta a tempo limitato legata a Samsung Galaxy A41, "torniamo" da MediaWorld per via di un'interessante iniziativa che regala a tutti abbonamenti ad Apple Music tramite un generatore di codici.

I più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che ne abbiamo già parlato su queste pagine tempo fa. Tuttavia, ora MediaWorld sta "spingendo" sempre di più l'iniziativa, posizionando dei banner che riportano la dicitura "Esclusiva MediaWorld" all'interno del suo sito ufficiale. Ad esempio, lo trovate nella pagina dedicata agli AirPods Pro.

Per questo motivo, ci siamo imbattuti nel generatore di codici ufficiale e abbiamo voluto testare l'iniziativa, in modo da spiegarvi nel dettaglio come funziona. Ebbene, noi avevamo già provato in passato Apple Music, quindi pensavamo che i "fino a 4 mesi gratuiti" fossero destinati unicamente ai nuovi iscritti, così come scritto sul portale ufficiale di MediaWorld.

Effettivamente, è così, ma potrebbe esservi sfuggito un dettaglio interessante. Infatti, l'iniziativa prevede 3 mesi gratuiti per i nuovi iscritti, quindi coloro che non hanno mai provato effettivamente il servizio, e 1 un mese extra per tutti (probabilmente per chi non ha attualmente un abbonamento attivo, ma comunque il mese funziona anche per coloro che hanno già testato Apple Music in passato).

Abbiamo, dunque, voluto provare a utilizzare uno dei codici generati dalla pagina di MediaWorld, che tra l'altro non richiede alcun tipo di registrazione (basta premere sul pulsante "Ottieni ora"), e siamo riusciti correttamente a ottenere un mese gratuito di Apple Music sul nostro account, come potete vedere anche tramite gli screenshot presenti in calce alla notizia.

Per riscattare il codice, perlomeno da Android, basta scaricare l'applicazione ufficiale di Apple Music, accedere con il proprio account Apple, premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra, selezionare la voce "Account", fare tap sull'opzione "Usa carta regalo o codice" e riscattare l'offerta.

Se volete annullare il rinnovo automatico, in seguito vi basta recarvi nel percorso Account > Gestisci l'abbonamento, premere sulla voce "Annulla l'abbonamento" e confermare. In questo modo, potrete continuare a utilizzare Apple Music fino alla scadenza del periodo promozionale, senza preoccuparvi di dover pagare alcunché. Insomma, si tratta di un'iniziativa interessante.