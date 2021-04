Mediaworld: giornata di grandi sconti su TV Hisense, LG e Philips OLED DVB-T2 4K

Mentre continua il volantino Mediaworld di Aprile 2021, si rinnovano in giornata odierna anche gli "Sconti Solo Per Oggi" della catena di distribuzione che propongono tante offerte sui TV a marchio Hisense, LG e Philips.

L'Hisense 40A5600F da 40 pollici Full HD, con risoluzione di 1920x1080 pixel, refresh rate di 60Hz, tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2 e casse integrate con potenza in uscita di 14W, può essere acquistato a 319 Euro, con un risparmio di soli 10 Euro rispetto ai 329 Euro di listino. Mediaworld propone anche la consegna a casa gratuita entro mercoledì 14 Aprile ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero.

Più corposo invece lo sconto proposto sull'LG 65UN73006LA da 65 pollici. In questo caso siamo di fronte ad un televisore con pannello LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, DVB-T2 e DVB-S2 e casse con potenza in uscita di 20W. Il prezzo proposto da Mediaworld è di 620 Euro, 179 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino. La consegna a casa viene garantita tra giovedì 15 Aprile e martedì 20 Aprile, a costo zero, ma è possibile anche scegliere il ritiro contestuale in negozio.

Infine, chiudiamo con l'offerta sul TV Philips OLED 55OLED855 da 55 pollici 4K con refresh rate di 120Hz, che è disponibile a 1469 Euro.