Mediaworld, giornata di sconti Apple: che offerte su iPhone 12 e AirPods Pro!

Da Mediaworld non c’è solo il Red Friday con sconti su TV LG OLED CX, ma anche la consueta serie di offerte Solo per Oggi che, nella giornata odierna del 25 giugno 2021, vengono completamente dedicate ai dispositivi firmati Apple. Tra i prodotti scontati si segnalano soprattutto gli ultimi iPhone 12 e gli auricolari AirPods Pro.

Partiamo proprio da questi ultimi, essendo il dispositivo più economico del gruppo. Come ben saprete, si tratta degli auricolari True Wireless più famosi e performanti firmati Mela, dotati della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, certificazione IPX4 contro acqua e sudore, microfono incorporato e qualità audio decisamente notevole. In questa occasione vengono proposti a 199 Euro contro i 279 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero da 9,95 Euro al mese.

Passiamo dunque agli smartphone di ultima generazione, cominciando con l’iPhone 12 mini dotato di processore hexa-core A14 Bionic, display OLED Super Retina XDR Full HD+ da 5,4 pollici, 128 GB di archiviazione non espandibile e 4 GB di RAM, comparto fotocamera con doppio sensore posteriore (12MP grandangolo + 12MP ultra-grandangolo) e singolo sensore anteriore da 12MP, batteria da 2227 mAh con ricarica rapida a 20W e certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere. Il prezzo in questo caso è pari a 749 Euro anziché 889 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero.

Segue iPhone 12 base dotato del medesimo processore, display OLED Super Retina XDR Full HD+ da 6,1 pollici, sempre 128 GB di memoria interna non espandibile e 4 GB di RAM, comparto fotocamera anche in questo caso con doppio sensore sul retro (12MP grandangolo + 12MP ultra-grandangolo) e singolo selfie da 12MP, per una batteria da 2815 mAh. Lo sconto porta il prezzo da 989 Euro a 799 Euro.

Infine troviamo il modello iPhone 12 Pro a 1249 Euro anziché 1309 Euro, sempre con le medesime specifiche tecniche eccetto per un taglio di memoria interna pari a 256 GB, 6 GB di RAM, la presenza di un terzo sensore posteriore sempre da 12MP per telephoto e del sensore ToF LiDAR.

Intanto tra le promozioni sugli smartphone di eBay appare allo stesso modo l’iPhone 12 base a un prezzo ancora più basso.