Mediaworld, giornata di sconti Apple: offerte su iPhone 13, Apple Watch, Mac ed iPad

Non ci sono solo gli sconti Apple su Amazon in giornata odierna. Mediaworld infatti lancia gli "Sconti Solo Per Oggi - Apple Edition", che abbracciano un'ampia gamma di prodotti del colosso di Cupertino, tra cui iPhone, Apple Watch, Mac ed iPad.

L'iPhone 13 da 256 gigabyte è disponibile in varie colorazioni a prezzo di 979 Euro, in calo rispetto ai 1059 Euro imposti dal produttore di Cupertino. In promozione però segnaliamo anche l'iPhone 12 Mini con 64 gigabyte di memoria a 599 Euro, dai 719 Euro precedenti.

L'iPad Air da 10,9 pollici del 2020 con 64 gigabyte di storage, nella configurazione WiFi Only invece passa a 649 Euro: il risparmio è di 50 Euro dai 669 Euro precedenti.

Fronte MacBook, il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 999 Euro, in calo rispetto ai 1159 Euro di listino, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 512GB passa a 1499 Euro, rispetto ai 1709 Euro precedenti. In sconto viene proposto anche il MacBook Pro da 14 pollici del 2021, con M1 Pro, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che passa a 2149 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.