Mediaworld, una giornata di sconti Apple: offerte su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac

Non solo il nuovo volantino di Mediaworld, perchè la catena di distribuzione d'elettronica ed informatica lancia oggi una giornata di sconti sui prodotti Apple. In offerta infatti troviamo iPhone, iPad, Apple Watch ma anche i MacBook.

iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile ad 869 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 989 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile in varie colorazioni nero, bianco e blu, con consegna gratuita e ritiro in negozio a costo zero. Viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 43,45 Euro al mese.

L'iPhone 11 da 128 gigabyte, invece, viene proposto a 679 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 769 Euro di listino, con consegna a costo zero e pagamento a rate da 33,95 Euro al mese per venti mensilità.

iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte è disponibile a 1229 Euro, 60 Euro in meno dal prezzo di listino di Apple, di 1289 Euro.

Per quanto concerne i dispositivi indossabili, invece, Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 42mm in alluminio grigio siderale invece è disponibile a 229 Euro.

Il MacBook Pro da 13 pollici con chip Apple M1 è invece disponibile a 1349 Euro, con un risparmio di 130 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.