Mediaworld, una giornata di sconti Apple: offerte su iPhone, iPad, MacBook e tanto altro

Gli "Sconti Solo Per Oggi" di Mediaworld sono dedicati, in questo mercoledì 6 Ottobre, ai prodotti Apple. La catena di distribuzione infatti rilancia la Apple Edition che sarà attiva fino alle 23:59 di oggi.

Partendo dagli iPhone, l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 999 Euro, dai 1069 Euro di lancio, mentre la variante con 256 gigabyte di storage passa a 1129 Euro: in questo caso il risparmio è di 60 Euro.

Per quanto concerne i MacBook ed iPad, invece, l'iPad Pro da 11 pollici del 2021 nella variante WiFi Only con 256 gigabyte di storage interno e chip Apple M1 passa a 949 Euro, dai 1009 Euro precedenti, mentre se si sceglie il modello da 12,9 pollici il prezzo in offerta è di 1199 Euro.

Tra i MacBook, segnaliamo lo sconto sul MacBook Air da 13 pollici con SSD da 512 gigabyte con chip Apple M1 a 1199 Euro, rispetto ai 1429 Euro di listino, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip Apple M1 passa a 1279 Euro.

L'Apple Watch Series 6 nella configurazione GPS + Cellular con cassa da 40mm in alluminio grigio siderale, invece, è disponibile a 479 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.