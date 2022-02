Mediaworld, giornata di sconti dedicata ai MacBook Air e MacBook Pro

Si rinnovano anche in giornata odierna gli Sconti Solo Per Oggi a marchio Mediaworld. Quest'oggi, nella fattispecie, la catena di distribuzione propone una serie di sconti molto interessanti su tanti modelli di MacBook Air e MacBook Pro.

Il MacBook Air da 13 pollici con processore M1, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 1059 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 1159 Euro di listino, con consegna gratuita garantita per martedì 8 Febbraio 2022 e ritiro in negozio a costo zero.

In promozione troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici, sempre con processore M1, ma nella configurazione con 8GB di RAM ed SSD da 512GB, che passa a 1279 Euro, dai 1429 Euro di listino.

Passando ai MacBook Pro, invece, il MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 8-core, SSD da 512 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM passa a 1619 Euro, con un risparmio di 90 Euro rispetto ai 1709 Euro di listino.

In sconto anche il modello del MacBook Pro con SSD da 256 gigabyte, che però passa a 1329 Euro, dai 1479 Euro di listino. In entrambi i casi la consegna gratuita è prevista per martedì 8 Febbraio 2022 a costo zero, così come il ritiro in negozio che è gratuito.