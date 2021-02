Mediaworld, una giornata di sconti dedicata ad Oppo: offerte su tanti smartphone

Gli sconti "Solo Per Oggi" di Mediaworld sono dedicati ad Oppo. Fino alle 23:59 di oggi, lunedì 8 febbraio, la catena di distribuzione consentirà di portare a casa a prezzo ridotto tanti smartphone della compagnia asiatica.

Molto ampie le proposte sulle serie Find X e Reno. Oppo Find X2 Pro infatti passa a 699 Euro, con un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1199 Euro di listino. nella variante brandizzata Vodafone. Oppo Reno 4 invece può essere acquistato a 399,99 Euro, mentre Oppo Find X2 Lite (sempre brandizzato Vodafone) viene proposto a 279,99 Euro, con un risparmio di 120 Euro. Interessante anche l'offerta su Oppo Reno 4 Pro, che passa a 629 Euro.

In sconto anche diversi smartphone della Serie A. Oppo A73 è disponibile a 254,99 Euro, 45 Euro in meno se si confronta con il prezzo di listino. Oppo A53s invece può essere acquistato a 159,99 Euro, anche in questo caso con uno sconto applicato di 40 Euro. Sull'Oppo A52 invece il taglio di prezzo è pari a 50 Euro ed è disponibile a 149,99 Euro. Interessante anche l'offerta sull'Oppo A5 2020, che può essere acquistato a 129,99 Euro.

Mediaworld propone la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento a rate alle condizioni vantaggiose previste dalla finanziaria.