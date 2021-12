Mediaworld, giornata di sconti dedicati ad Apple: offerte su tanti prodotti

Non ci sono solo le nuove offerte di Natale targate Mediaworld. In giornata odierna, infatti, la catena di distribuzione d'elettronica propone gli "Sconti Solo Per Oggi Apple Edition", attivi fino alle 23:59.

Ad essere interessati ci sono tantissimi prodotti della compagnia di Cupertino, tra cui segnaliamo i MacBook ed iPad. Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 1229 Euro, rispetto ai 1429 Euro di listino, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 1299 Euro.

Nella categoria iPhone, invece, segnaliamo iPhone SE da 64 gigabyte a 399 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile ad 879 Euro, dai 939 Euro di listino.

Infine, tra gli Apple Watch e le cuffie segnaliamo l'Apple Watch Series 6 Gps Only con cassa da 38mm a 189 Euro, dai 229 Euro di listino, mentre le Beats Solo sono disponibili a 199,99 Euro, dai 299,99 Euro di listino.

La lista completa delle offerte disponibili su Mediaworld nell'ambito degli Sconti Per Oggi Apple Edition può essere consultata direttamente attraverso la pagina ufficiale. I dettagli sulle spedizioni e gli eventuali pagamenti rateali sono disponibili nelle singole pagine.