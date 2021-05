Mediaworld, una giornata di sconti su iPhone, Apple Watch, Mac e iPad

Gli Sconti solo per oggi di Mediaworld si soffermano su Apple. La catena di distribuzione, infatti, in giornata odierna propone la Apple Edition delle proprie offerte, che saranno disponibili fino alle 23:59 su iPhone, Apple Watch, iPad ed altri prodotti del colosso di Cupertino.

Partendo dagli iPhone, l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 1129 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 1189 Euro di listino, mentre iPhone 12 da 128 gigabyte può essere acquistato ad 859 Euro, 130 Euro in meno dai 989 Euro di listino. Su entrambe le varianti sono disponibili diverse colorazioni, e Mediaworld propone anche la consegna a casa gratuita, oltre che il ritiro contestuale in negozio a costo zero.

iPhone Xr da 64 gigabyte, invece, è disponibile a 519 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 619 Euro precedenti, mentre iPhone SE da 128 gigabyte passa a 479 Euro.

Tra gli iPad, segnaliamo la promozione sull'iPad da 10,2 pollici del 2020 da 32 gigabyte a 349 Euro. Apple Watch SE con cassa in 40mm invece passa a 289,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 309 Euro di listino.

Per quanto concerne i MacBook Air con chip M1 ed SSD da 512 gigabyte passa a 1279 Euro, mentre il Mac Mini con chip M1 8-core ed SSD da 256 gigabyte passa a 769 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.