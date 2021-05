MediaWorld, giornata di sconti Samsung: che offerte su smartphone e smart TV!

Se ieri MediaWorld ha proposto lo Xiaomi Day con grandi offerte su smartphone e monopattini elettrici, oggi la catena di negozi ha dedicato la giornata a Samsung e a tutti i suoi prodotti. Tra questi segnaliamo in particolare smartphone per ogni fascia di prezzo e due smart TV DVB-T2 con tagli anche oltre i 3000 Euro!

Cominciamo con Samsung Galaxy A21s, smartphone entry-level disponibile a 169,99 Euro al posto dei 219,99 Euro di listino. Sotto la scocca figurano il SoC Exynos 850 octa-core con clock a 2.0 GHz, assieme a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB, per una batteria da 5000 mAh. Il comparto fotocamera è formato da quattro lenti sul retro (48MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 2MP profondità + 2MP macro) e un singolo sensore anteriore da 13MP, mentre il display è un pannello TFT HD+ da 6,5 pollici.

Segue Samsung Galaxy A71, smartphone con display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Qualcomm Snapdragon octa-core a 2.2 GHz, 128 GB di memoria interna espandibile via microSD, 6 GB di RAM, batteria da 4500 mAh e quad-camera posteriore (64MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 5MP profondità + 5MP macro), mentre anteriormente troviamo un sensore unico da 32 megapixel. Il prezzo in questo caso scende da 399 Euro a 299 Euro.

Troviamo poi Samsung Galaxy S20+ a 649 Euro anziché 1029 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. Si tratta di un telefono con display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz, chipset Exynos 990, 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile fino a 1 TB, mentre la batteria è da 4500 mAh. Per il comparto fotocamera troviamo, infine, quattro sensori sul retro (64MP principale + 12MP + 12MP + 0.3MP ToF) e un sensore selfie da 10MP.

Tra i top di gamma figura dunque Samsung Galaxy S21 5G con schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, chip Exynos 2100 octa-core da 2,9 GHz, 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM, batteria da 4000 mAh e tre sensori per il setup fotocamera posteriore (64MP teleobiettivo + 12MP + 12MP ultra-grandangolare), mentre davanti troviamo una singola lente da 10MP. In questo caso si parla di 679 Euro al posto degli 879 Euro di listino.

Non manca pure lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 5G brandizzato Vodafone che scende da 1399 Euro a 799 Euro, anche qui pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Il display principale è un Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e quello esterno è un Super AMOLED da 1,1 pollici, mentre sotto la scocca troviamo 256 GB di memoria interna, 8 GB di RAM, processore Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G integrato e batteria da 3300 mAh. Lato fotocamera troviamo il sensore principale da 12MP posteriore accompagnato da un ultra grandangolare da 12MP, mentre anteriormente c’è un’unica lente da 10 megapixel.

Passando infine ai televisori segnaliamo in particolare il modello Samsung QLED QE65Q950TSTXZT con pannello da 65 pollici in risoluzione 8K con refresh rate di 120Hz, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo TizenOS. Il prezzo di questo televisore oggi è sceso vertiginosamente da 5999 Euro a 2899 Euro, ergo un taglio di 3100 Euro!

Segnaliamo intanto che Unieuro ha lanciato lo Speciale LG con tanti sconti su TV e soundbar.