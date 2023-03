Mediaworld, una giornata di sconti speciali per la festa della donna

In aggiunta al volantino Tech is Woman di Mediaworld, la catena di distribuzione lancia oggi una giornata di promozioni dedicate alla festa della donna, nell'ambito degli "Sconti Solo Per Oggi".

Lo Xiaomi Redmi Note 11 nella versione 4/128GB può essere acquistato a 195,99 Euro, il 21% in meno rispetto ai 249,99 Euro di listino. Lo smartphone è disponibile nella colorazione blue e grey. Lo Xiaomi 12 Lite in versione 8/128GB invece passa a 389,99 Euro, il 22% in meno dai 499,99 Euro di listino. Sullo Xiaomi Redmi 10 del 2022, invece, la riduzione è del 26% e passa a 169,99 Euro.

In offerta segnaliamo anche il realme GT Neo 3, con 12GB di RAM e 256 gigabyte di storage, che passa a 499,99 Euro, in calo di 200 Euro rispetto ai 699,99 Euro precedenti.

Tra gli sconti anche la soundbar Sony HTG700, a 299,99 Euro, il 14% in meno dai 349,99 Euro di listino, ma sicuramente degno di nota è anche lo sconto proposto sul Samsung Galaxy Z Flip4 da 256 gigabyte, che viene proposto a 949 Euro, il 20% in meno dai 1199,99 Euro di listino.

Molto interessante anche la riduzione proposta sulle cuffie wireless Sony WHXB910NL, che passano a 149,99 Euro, con un risparmio dell'11% dai 169,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.