Mediaworld, giornata di sconti su TV DVB-T2, Surface Laptop e robot aspirapolvere

Mentre scorrono le ultime ore del Manà Manà Black Friday, Mediaworld rinnova gli "Sconti Solo Per Oggi" che scadranno come sempre alle 23:59 di oggi, giovedì 2 Dicembre 2021. Protagonisti della giornata odierna sono i TV ed i robot aspirapolvere.

Partendo come sempre dai TV, il Sony XR50X90J da 50 pollici Ultra HD 4K passa a 944 Euro, in calo dai 1249 Euro di listino, mentre l'LG NanoCell 4K 55NAN0866PA da 55 pollici viene proposto ad 824 Euro: anche in questo caso la riduzione è importante se si tiene conto che di listino costa 1099 Euro. Interessante anche la promozione sul Philips 50PUS7406 da 50 pollici, che è disponibile a 549 Euro dai 649 Euro precedenti. Il Panasonic TX-49JX940E da 49 pollici, invece, può essere acquistato a 969 Euro: in questo caso stiamo parlando di una riduzione di 130 Euro.

Segnaliamo anche lo sconto, di 199 Euro, sul Microsoft Surface Laptop 4 da 13,5 pollici con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 1310 Euro rispetto ai 1499 Euro di listino.

Come dicevamo poco sopra, però, sono protagonisti anche i robot aspirapolvere, e da questo fronte segnaliamo l'offerta sull'Ecovacs Deebot 901 che è disponibile a 179,99 Euro.

La lista completa delle offerte solo per oggi di Mediaworld può essere consultata attraverso questo indirizzo.