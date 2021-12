Mediaworld, giornata di sconti sui TV LG 4K ed OLED: risparmi fino a 350 Euro

Sulla scia dello sconto di Unieuro sul TV Samsung, anche Mediaworld in giornata odierna propone una serie di offerte sui TV. Protagonisti però sono due modelli di LG, di cui uno con pannello OLED.

Partendo dal modello meno costoso, segnaliamo che l'LG 43UP78006LB 2021 da 43 pollici Ultra HD 4K può essere acquistato a 449 Euro, rispetto ai 529 Euro di listino. Mediaworld propone anche il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 22,45 Euro al mese, con il piano di rateizzazione che è proposto direttamente da Findomestic alle condizioni presenti direttamente nel contratto.

Disponibile a prezzo ridotto anche l'LG OLED 48C1 da 48 pollici, che è disponibile in offerta a 1149 Euro, con un risparmio di 350 Euro rispetto ai 1499 Euro di listino. In questo caso il pagamento a rate è in venti mensilità da 57,45 Euro al mese, con tan e taeg 0%. Il TV offre una risoluzione 4K di 3840x2160 pixel, con refresh rate di 120Hz e sintonizzatori DVB-S2 e DVB-T2.

Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 28 Dicembre 2021, direttamente sul sito web di Mediaworld. Non è disponibile il ritiro in negozio, dal momento che le promozioni sono accessibili esclusivamente sull'ecommerce di Mediaworld.