Mediaworld: giornata di sconti su TV LG, Samsung ed Hisense

Anche quest'oggi, si rinnovano le promozioni "Solo Per Oggi" di Mediaworld, che in giornata odierna permettono di portare a casa a prezzo ridotto tre TV di altrettanti marchi: LG, Samsung ed Hisense.

Partendo da LG, si tratta del 49UN73006LA da 49 pollici, che può essere acquistato al prezzo speciale di 435 Euro, rispetto ai 479 Euro di listino, per un risparmio di 44 Euro.

In sconto troviamo anche il Samsung QLED QE65Q60TAUXZT da 65 pollici, su cui invece il risparmio è più corposo e passa ad 899 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 1399 Euro.

Il TV Hisense 50U7QF da 50 pollici, invece, è disponibile a 599 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 799 Euro di listino.

In tutti i casi, Mediaworld consente di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% in altrettante mensilità. Non viene garantita la consegna gratuita a casa, mentre il ritiro contestuale è a costo zero e basta semplicemente scegliere il negozio più vicino per poterlo ritirare in maniera semplice ed immediata.

Gli "Sconti Solo Per Oggi" saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 24 Febbraio, esclusivamente sul sito web della catena di distribuzione, e si aggiungono ai volantini attivi.