MediaWorld, Google TV Sony BRAVIA 2022 scontato di 300 euro

Andando oltre al volantino di Halloween di MediaWorld, torniamo ad approfondire quanto disponibile sugli "scaffali virtuali" della ben nota catena. Infatti, ci sono anche promozioni che vanno oltre il 31 ottobre. In questo contesto, spicca un'offerta su un Google TV Sony BRAVIA uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Sony KD65X82K viene ora proposto a un costo di 1.099 euro sul sito Web MediaWorld. Dal portale della nota catena si apprende che generalmente il prezzo del televisore sarebbe di 1.399 euro. Di mezzo c'è dunque un possibile risparmio di 300 euro, ovvero lo sconto è del 21,44%. C'è anche la consegna gratuita in questo periodo.

Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche di SONY KD65X82K, che tra l'altro ribadiamo rappresenta un modello legato al 2022, si nota che il pannello ha diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Immancabili le funzionalità smart relative a Google TV, così come risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello di televisore né sul sito Web ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, l'iniziativa promozionale lanciata da MediaWorld può effettivamente fare gola anche per quel che riguarda la disponibilità del prodotto.