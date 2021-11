Mediaworld 'gran finale' del Black Friday: le migliori offerte su smartphone e TV DVB-T2

Sono al momento in corso le ultime ore del Black Friday di Mediaworld, che concluderanno le offerte della catena per il mese di novembre. Se poche ore fa vi abbiamo segnalato i migliori notebook Windows 11 in offerta presso i negozi Mediaworld, ora tocca ad una serie di device Apple, smartphone Samsung e TV in 4K pronte per lo switch-off al DVB-T2.

Iniziamo la rassegna delle offerte partendo dai device Apple: purtroppo, in queste ultime ore di Black November non troviamo più in offerta gli iPhone, ma Mediaworld ha deciso di scontare il Macbook Air da 13" con chip M1 del 2020, che passa da 1.159 Euro a 969 Euro. Il laptop è l'ultima versione della serie Air di portatili di Cupertino, ed è disponibile nelle due colorazioni Grigio Siderale e Argento, con un SSD da 256 GB.

Passiamo poi alle cuffie AirPods di Apple, di cui vi segnaliamo ben due modelli in offerta: al prezzo di 99 Euro, infatti, potrete acquistare le Apple AirPods del 2019 dotate di custodia di ricarica, che scendono molto di prezzo rispetto al valore di listino, fissato a 149 Euro. Invece, con uno sconto da 279 Euro a 189 Euro, sono in offerta anche le Apple AirPods Pro del 2021 con custodia di ricarica MagSafe, l'ultima iterazione della serie top di gamma di auricolari in-ear di Cupertino.

Spostandoci agli smartphone Samsung, in offerta troviamo il Samsung Galaxy A52 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, scontato al prezzo di 349 Euro, con un ribasso di 120 Euro rispetto al prezzo di listino. Il device rappresenta la punta di diamante della serie A di smartphone Samsung, che è composta in prevalenza da smartphone di fascia medio-bassa. Sempre della serie A di device coreani fa parte Samsung Galaxy A12 da 128 GB, scontato a soli 139 Euro nelle tre colorazioni White, Black e Blue.

Tra i device Samsung in sconto, infine, segnaliamo anche le Samsung Galaxy Buds 2 Graphite, in offerta a 119 Euro, 30 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Anche in questo caso, come per le AirPods di Apple, le cuffie sono vendute insieme all'apposito case di ricarica.

Infine, due televisori particolarmente interessanti chiudono la schiera di offerte Mediaworld per il Black Friday. Il primo è l'LG OLED 4K OLED48A16LA 2021, una Smart TV 4K da 48", dotata di tuner DVB-T2 HEVC e di satellitare DVB-S2, in offerta a 899 Euro, con un importante sconto di 500 Euro rispetto al prezzo di listino, pari a 1.399 Euro. Il secondo televisore che segnaliamo invece è il Samsung QLED 4K QE50Q60A Black 2021, una Smart TV 4K da 50" anch'essa compatibile con il DVB-T2 e con il DVB-S2: in questo caso, lo schermo è in offerta a 599 Euro, mentre il suo prezzo originale era di 969 Euro.