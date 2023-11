Mediaworld, parte il Gran Finale del Black Friday: sconti fino al 30 Novembre 2023

Parallelamente alla nuova offerta di Unieuro per il Black Friday 2023, anche Mediaworld lancia il Gran Finale del Black Friday. Fino al 30 Novembre 2023, infatti, è possibile godere di tanti sconti su un’ampia gamma di prodotti.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte viene proposto ad 899 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, di 999 Euro. In sconto anche l’iPhone 15 da 128 gigabyte, ad 899 Euro, rispetto ai 929 Euro precedenti. Il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm invece può essere portato a casa a 199 Euro: anche in questo caso la riduzione è importante se si tiene conto che il prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni è di 279 Euro.

Fronte computer, tablet e periferiche, segnaliamo l’HP Victus 15 a 699 Euro, mentre l’HP 15S da 15,6 pollici con processore Intel Core i5 è disponibile a 549 Euro.

Il TV LG OLED B3 da 55 pollici passa a 999 Euro, mentre il Samsung QE50Q60CAUXZT da 50 pollici è disponibile a 499 Euro, un prezzo più basso se equiparato ai 587,99 euro degli ultimi 30 giorni. In offerta troviamo anche l’LG OLED 48A26LA da 48 pollici, a 649 Euro, il 4% in meno rispetto ai 679,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.