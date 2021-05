MediaWorld, grandi offerte su 3 notebook da gaming con GPU RTX 3060

In attesa di conoscere le prossime novità di casa NVIDIA, diamo un'occhiata ad alcune promozioni che potrebbero risultare interessanti. Infatti, MediaWorld ha messo in sconto tre notebook da gaming con scheda video RTX 3060. Certo, si tratta di portatili, ma in questo periodo di carenza di GPU è bene approfondire anche questo mondo.

In ogni caso, la nota catena ha messo in promozione i modelli MSI Raider GE7610UE-081IT, ASUS FX516PM-HN002T e ACER Nitro 5 AN517-52-75UK. Il primo viene proposto a un prezzo pari a 2429,10 euro nel contesto dell'iniziativa "Mega Sconti", che rimarrà attiva fino al 30 maggio 2021. Stando a quanto si legge nel portale ufficiale di MediaWorld, solitamente il notebook costerebbe 2699 euro, quindi si tratta di uno sconto di 269,90 euro.

Passando ad ASUS FX516PM-HN002T, il portatile viene venduto a 1499 euro tramite il sito Web ufficiale della nota catena. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in genere il prezzo del prodotto sarebbe di 1699 euro. In parole povere, in questo caso il risparmio è pari a 200 euro.

Arrivando infine ad ACER Nitro 5 AN517-52-75UK, questo modello viene proposto a un costo di 1499 euro da MediaWorld. Precedentemente il prezzo del notebook era di 1599 euro, quindi lo sconto in questo caso è pari a 100 euro. Questa promozione rientra nel volantino "La Partita si Gioca Dove Sei Tu", che rimarrà attivo fino al 31 maggio 2021.

Insomma, MediaWorld ha lanciato diverse promozioni che potrebbero risultare interessanti per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.