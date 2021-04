MediaWorld, grandi offerte su smartphone Oppo e smart TV DVB-T2 ancora per poche ore

MediaWorld anche oggi propone degli sconti esclusivi per questa giornata, come da prassi da diverso tempo. Mancando poche ore alla fine delle promozioni, dunque, vediamo quali sono quelle più interessanti riguardanti lo smartphone OPPO Find X2 Pro e due smart TV 4K DVB-T2 a marchio Panasonic e Samsung.

Il primo dispositivo di cui parleremo in occasione degli sconti Solo per Oggi, martedì 6 aprile 2021, è lo smartphone OPPO Find X2 Pro brandizzato Vodafone scontato a 699,00 Euro a partire dai 1199,00 Euro di listino. Il display in dotazione è un OLED QHD+ da 6,7 pollici, mentre il SoC sotto la scocca è il modello Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 12 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione non espandibile e batteria da 4260 mAh. Troviamo infine un modulo fotocamera da 3 sensori (48MP principale con OIS + 48MP ultra grandangolare + 13MP teleobiettivo), una lente selfie da 32MP.

Passando agli smart TV Ultra HD 4K in offerta troviamo in primis il modello più economico Panasonic TX-43HX900E, il quale presenta un pannello da 43 pollici con risoluzione 3840x2160 pixel e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Non mancano poi il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, HDR10+ / HDR10 / HLG e Dolby Vision lato video e Dolby Atmos lato audio. Il prezzo attuale è di 589 Euro anziché 699 Euro, pagabili in 20 comode rate a Tasso Zero da 29,45 Euro al mese.

In alternativa, modello leggermente più costoso è il televisore Samsung UE65TU7090UXZT che scende da 899 Euro a 629 Euro, sempre pagabili in 20 comode mensilità da 31,45 Euro. In questo caso si parla di un TV con display 4K da 65 pollici con refresh rate di 60 Hz, sistema operativo Tizen OS, HDR10+ / HLG, decoder audio Dolby Digital Plus e supporto al DVB-T2.

