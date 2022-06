Mediaworld: grandi sconti di giornata su SSD Samsung, Kingston e Lexar, fino 30% in meno

Oltre al lancio della Mac Week valida fino al 22 giugno prossimo, Mediaworld ha aggiornato le promozioni Solo per Oggi includendoci soprattutto diversi SSD in offerta con tagli fino al 30% circa sul prezzo di listino. Tra i modelli interessati troviamo, in particolare, soluzioni firmate Samsung e Kingston.

La soluzione di archiviazione più intrigante, tuttavia, è l’SSD interno Lexar da 512 GB con formato da 2,5 pollici e connessione SATA III a 79,99 Euro al posto di 114,99 Euro, ovverosia al 30,44% in meno rispetto al listino. Se invece cercate la più economica, l’SSD NVMe M.2 Samsung SSD980 viene proposto a 48,99 Euro anziché 59,99 Euro e garantisce velocità di lettura pari a 2900 Mb/s, scrittura a 1300 mb/s e capienza pari a 250 gigabyte. Rimanendo in casa Samsung, potete trovare in alternativa l’SSD interno M.2 Samsung 860 EVO da 500 GB V-NAND a 79,99 Euro anziché 84,99 Euro.

Passiamo quindi al terzo brand che scoviamo nelle pagine della catena di distribuzione, Kingston: il modello meno costoso è l’SSD 500G A2000 da 500 GB, soluzione M.2 con lettura a 2.200 Mb/s e scrittura a 2.000 Mb/s, venduto a 89,99 Euro; altrimenti, un’ottima soluzione è l’SSD interno Kingston A400 da 1920 GB con lettura a 500 Mb/s e scrittura a 450 Mb/s, venduto a 259,99 Euro al posto di 279,99 Euro.

In tutti i casi la consegna è gratuita e la validità degli sconti termina alle 23:59 di oggi, 16 giugno 2022; inoltre, rammentiamo che queste promo sono disponibili solo online.

Nel frattempo, su Amazon potete trovare diversi SSD Crucial al prezzo più basso di sempre.