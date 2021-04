MediaWorld: grandi sconti su smart TV Panasonic, SSD Crucial e Samsung per poche ore

MediaWorld in data odierna ha lanciato gli LG Days dedicati a TV e tanti altri prodotti del brand sudcoreano, ma le offerte del momento non si fermano qui: la catena di negozi propone infatti, tra le offerte Solo per Oggi, due SSD a marchio Crucial e Samsung e uno smart TV Ultra HD 4K Panasonic fino a 110 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

A iniziare questa breve lista è l’SSD interno Crucial MX500 da 1 terabyte di capienza in formato da 2,5 pollici, con velocità di scrittura pari a 510 Mb/s e velocità di lettura di 560 Mb/s. Fino alle 23:59 di oggi, giovedì 8 aprile 2021, questo prodotto verrà venduto a 108,99 Euro anziché 154,99 Euro. Segnaliamo, però, che su Amazon è possibile trovarlo anche a 98,10 Euro sebbene sia offerto da rivenditori terzi.

Non mancano però anche SSD portatili, tra cui in particolare il modello T7 Touch a firma Samsung dalla capienza di 2 terabyte, proposto a 298,99 Euro anziché 368 Euro. In questo caso l’interfaccia è USB 3.2 Type-C, per una velocità di lettura pari a 1050 Mb/s e una velocità di scrittura pari a 1000 Mb/s.

Il prodotto protagonista di questa giornata di sconti è però il televisore Panasonic TX-55HX700E che scende dai 699 Euro di listino a 589 Euro, pagabili in 20 comode mensilità da 29,45 Euro Tan e Taeg 0%. Si parla di uno smart TV con pannello LED da 55 pollici, risoluzione di 3840 x 2160 pixel e refresh rate di 60Hz. Non mancano il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, HDR10 / HLG / Dolby Vision lato video e il decoder Dolby lato audio, mentre il sistema operativo è Android TV.

Tra le altre promozioni clou di questo periodo segnaliamo anche grandi sconti su un monitor da gaming LG da 34 pollici, con G-Sync e FreeSync.