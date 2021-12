Mediaworld: grandi sconti della Vigilia su smart TV DVB-T2 Samsung e OPPO Find X3 Pro

Mentre proseguono i Mega Sconti di Natale da Mediaworld, attivi fino al 26 dicembre 2021, la stessa catena di distribuzione ha rinnovato le offerte Solo per Oggi includendoci OPPO Find X3 Pro e smart TV DVB-T2 Samsung a prezzi davvero ottimi: ecco a quanto saranno proposti fino alle 23:59 di oggi, 24 dicembre 2021.

Nel caso dello smartphone OPPO Find X3 Pro brandizzato Vodafone si parla di un taglio di prezzo notevole, da 1.149 Euro a 779 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 38,95 Euro al mese. Il dispositivo si presenta con schermo AMOLED QHD+ da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz, 256 GB di memoria non espandibile sotto la scocca assieme a 12 GB di RAM e chipset Qualcomm Snapdragon 888. Lato fotocamera troviamo quattro sensori posteriori (50MP principale + 50MP ultra-grandangolare + 13MP teleobiettivo + 3MP microscopio) e una singola frontale da 32 megapixel.

Chi invece è alla ricerca di un ottimo televisore con supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre potrà spostare lo sguardo sul Samsung UE75AU7170 Titan Gray 2021 con pannello LED Ultra HD 4K da 75 pollici, supporto lato video a HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen. Il prezzo fino a questa sera è pari a 899 Euro al posto di 1.399 Euro, sempre con possibilità di pagamento a rate Tasso Zero.

Nel mentre, si sta concludendo anche il volantino “Buon Natale!” di Mediaworld.