MediaWorld: grandi sconti su Xiaomi Mi 10T Lite, TV Panasonic e Samsung per poche ore

MediaWorld questo fine settimana non lo riempie soltanto di grandi offerte su prodotti marchiati Mela nel corso dell’Apple Weekend, anzi propone anche sconti particolarmente interessanti su Xiaomi Mi 10T Lite 5G e due smart TV a marchio Panasonic e Samsung, ma Solo per Oggi e ancora per poche ore!

Partiamo dallo smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G, proposto a 299,99 Euro al posto dei 399 Euro di listino. Si parla di un dispositivo con CPU Qualcomm Snapdragon 750G octa-core a 2.2 GHz assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4820 mAh e setup a quadrupla fotocamera posteriore (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e sensore frontale da 6MP, per un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici.

Segue dunque, per ordine di prezzo, lo smart TV Samsung QLED The Sero LS05T 2020 venduto solo fino alle 23:59 di oggi venerdì 30 aprile 2021 a 899 Euro anziché 1199 Euro, pagabili in 20 comode rate da 44,95 Euro al mese Tan 0% e Taeg 0%. Si tratta di un televisore con display QLED Ultra HD 4K da 43 pollici, processore video Quantum 4K, sistema operativo proprietario TizenOS, supporto a DVB-T2 e DVB-S2 e decoder Dolby Digital Plus lato audio.

Dulcis in fundo, tra i tanti sconti Solo per Oggi segnaliamo lo smart TV Panasonic OLED TX-55HZ1000E con pannello QLED da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision e Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è my Home Screen 5.0. In questo caso, però, il prezzo sale a 1350 Euro al posto dei 1699 Euro di listino.

