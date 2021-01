MediaWorld Guarda che Definizione, Android TV 32 DVB-T2 in offerta sotto i 150 euro

Non ci sono solamente gli sconti dell'iniziativa "Solo per Oggi" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha recentemente lanciato anche il volantino "Guarda che Definizione", che mette in offerta principalmente televisori. Tra questi troviamo un Android TV da 32 pollici venduto a un prezzo inferiore ai 150 euro.

In particolare, si fa riferimento al modello OK ODL 32771HN-TAB, che generalmente verrebbe proposto a 169,99 euro. In questi giorni, invece, il televisore viene venduto a 149,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto di 20 euro. Viene in ogni caso infranta la "barriera psicologica" dei 150 euro e in genere risulta difficile, specialmente nelle principali catene di elettronica, trovare un TV smart a questo prezzo. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "Guarda che Definizione", che rimarrà attivo fino al 31 gennaio 2021.

Vi ricordiamo che il prodotto coinvolto è un televisore che monta un pannello LED con diagonale pari a 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è Android TV e non manca lo slot CI+ per il modulo CAM. Chiaramente presente anche il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. In parole povere, si tratta di una soluzione adatta a chi sta cercando, senza troppe esigenze, un TV dal basso prezzo che disponga quantomeno delle funzionalità smart essenziali. Potrebbe inoltre tornare utile come televisore secondario. Ovviamente, in questi casi non aspettatevi prestazioni di alta caratura e non fatevi grandi aspettative.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.