MediaWorld Guarda che Definizione, TV DVB-T2 in offerta sotto i 100 euro

Dopo aver trattato l'offerta del "Red Weekend" relativa a Xiaomi Mi Band 4, torniamo a soffermarci sulle promozioni tecnologiche lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto legato un TV che supporta lo standard DVB-T2.

Scendendo più nel dettaglio, il televisore OK ODL 24661HN-DB viene venduto a un prezzo di 99,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 119,99 euro, quindi siamo dinanzi a uno sconto di 20 euro. Si scende inoltre sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro. La promozione rientra nel volantino "Guarda che Definizione", che rimarrà attivo fino al 31 gennaio 2021, quindi tenete bene a mente che si tratta di un'offerta che ha una scadenza. Per coloro che sono arrivati in ritardo su questi lidi, la prova che la promozione era attiva si può trovare su Wayback Machine.

In ogni caso, come potete ben immaginare visto il prezzo, si tratta di un televisore che strizza l'occhio agli utenti meno esigenti. Il pannello LED da 24 pollici dispone infatti di risoluzione HD (1366 x 768 pixel) e in linea generale le specifiche sono da considerarsi di fascia bassa. Tuttavia, non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, se state cercando un TV dal prezzo particolarmente ridotto oppure se avete l'esigenza di acquistare un prodotto da affiancare a quelli che avete già, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare al caso vostro.

Per completezza d'informazione, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. I più attenti tra di voi si ricorderanno invece del fatto che il televisore era già stato scontato a questo prezzo in passato. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi si è perso le precedenti promozioni. Basta infatti dare un'occhiata all'apposita pagina di Wayback Machine per rendersi conto che fino a qualche giorno fa il prezzo di OK ODL 24661HN-DB era più alto.