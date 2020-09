MediaWorld, hard disk esterno Seagate 1TB in offerta a circa metà prezzo

Dopo avervi parlato del volantino di fine settembre 2020, diamo un'occhiata più da vicino a una promozione che rientra proprio nell'iniziativa chiamata "Tech & The City", che andrà avanti fino al 30 settembre 2020. La nota catena ha infatti lanciato una promozione interessante relativa a un hard disk esterno da 1TB.

Più precisamente, il prodotto coinvolto è il disco Seagate Expansion Plus 1T, che viene venduto a un prezzo pari a 39,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il costo di questo hard disk esterno sarebbe di 74,99 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 35 euro. In parole povere, il prezzo è quasi dimezzato grazie a questa offerta lanciata dalla nota catena. Vi ricordiamo che si tratta di una promozione a tempo limitato, in quanto, come accennato in precedenza, essa rientra nell'iniziativa "Tech & The City", che rimarrà attiva fino al 30 settembre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata alle altre offerte simili proposte dagli store principali, abbiamo notato che l'hard disk Seagate Expansion Portable da 1TB viene venduto a 58,99 euro da Unieuro. Il prodotto rientra inoltre nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% extra di sconto semplicemente aggiungendo l'hard disk esterno al carrello. Così facendo, il prezzo finale scende a 56,04 euro. Per il resto, Amazon Italia propone il disco Seagate Expansion Portable da 1TB a 58,99 euro. C'è un ulteriore sconto di 2,95 euro al check-out, quindi il costo scende a 56,04 euro, ovvero lo stesso prezzo finale di Unieuro.

Insomma, l'offerta di MediaWorld potrebbe risultare interessante, soprattutto per coloro che cercano un hard disk esterno capiente che non costi troppo.