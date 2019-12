Mediaworld, parte la Home Cinema Week: sconti su TV e soundbar fino al 22 Dicembre

Mediaworld, a fianco del volantino di Natale, ha lanciato anche la "Home Cinema Week", sei giorni di promozioni sui prodotti audio e video, tra cui TV OLED e soundbar. Vediamo insieme quali sono le offerte più interessanti, valide solo online.

Il TV Sony KD55AG8 da 55 pollici Ultra HD OLED è disponibile a 1699 Euro, dal prezzo di listino di 2499 Euro. In sconto però troviamo anche l'LG OLED 55E9PLA a 1799 Euro, e la Panasonic TX-55GZ960E da 55 pollici a 1199 Euro, dai 1699 Euro di listino.

Fronte TV LCD, invece, la Samsung UE55RU7400UXZT è disponibile a 449 Euro, per un risparmio di 250 Euro rispetto al prezzo di listino, mentre sulla Sony KD55XF9005 da 55 pollici è garantito uno sconto di 400 Euro e può essere acquistata a 799 Euro. Tra gli sconti troviamo anche la Samsung QE55Q82RATXZT a 799 Euro.

Per gli interessati alle soundbar, invece, fino al 22 Dicembre sarà possibile acquistare la Sony HTSF150 a 99,99 Euro, mentre la Sonos Beam White può essere portata a casa a 399 Euro, per un risparmio di 50 Euro netti.

Le offerte sono davvero tante ed accessibili tramite la pagina dedicata. E' garantita anche la consegna gratuita su tutti i prodotti in volantino: siete ancora in tempo per mettere i pacchi sotto l'albero di Natale!