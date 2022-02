Mediaworld: Honor 50 da 128Gb in sconto per il weekend, ad 80 euro in meno!

Non c’è solo lo sconto sul notebook RTX da Mediaworld in occasione del weekend. La catena di distribuzione, infatti, in occasione del fine settimana propone una serie di sconti molto interessanti anche su altri prodotti d’elettronica ed informatica. A spiccare è anche l’Honor 50, su cui viene proposta una riduzione interessante.

Lo smartphone infatti viene proposto a 449 Euro, in calo di 80 Euro rispetto ai 529,90 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 22,45 Euro al mese. La consegna viene garantita entro venerdì 25 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l’ordine, a costo zero ovviamente. Anche il ritiro in negozio non prevede alcun sovrapprezzo.

A livello tecnico, lo smartphone include uno schermo OLED da 6,57 pollici con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, mentre sotto la scocca è presente un processore octa core da 2,4GHz con supporto al 5G, WiFi ed ovviamente NFC. La fotocamera posteriore invece è da 108 megapixel.

Sempre in occasione del weekend, anche Trony ha lanciato il nuovo volantinoche sarà attivo fino al 25 Febbraio 2022 e propone gli "Sconti da Capogiro" su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Il fine settimana di sconti si completa anche con un’offerta sulle AirPods di terza generazione di Apple, che da Esselunga vengono proposte ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino.