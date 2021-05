MediaWorld HP Days, cali fino a 200 Euro su diversi computer portatili

Oggi MediaWorld propone non soltanto grandi sconti su prodotti firmati Samsung, da smartphone a smart TV ed elettrodomestici, ma è anche una delle giornate HP Days. In questo contesto troviamo tante offerte interessanti su stampanti, periferiche e soprattutto computer portatili firmati HP: ecco le migliori da noi selezionate.

Il modello più economico dell’iniziativa HP Days è l’HP Chromebook 14A-NA0021NL dotato di processore Intel Celeron N4020 con velocità di clock di 1,1 GHz, 64 GB di Flash Memory e 4 GB di RAM lato memoria, mentre come display troviamo un pannello WLED Full HD da 14 pollici. Il tutto viene proposto a 299 Euro al posto dei 349 Euro di listino, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero.

Salendo subito verso la fascia medio-alta troviamo HP Pavilion 15-EH0018NL, laptop con display da 15,6 pollici WLED Full HD, processore AMD Ryzen 7-4700U con 2 GHz di frequenza base e 4,1 GHz Boost, 12 GB di RAM DDR4, 512 GB di spazio di archiviazione in formato SSD e GPU integrata AMD Radeon Graphics. Qui si parla di un prezzo pari a 749 Euro anziché 829 Euro, anche qui pagabili in 20 rate mensili Tan 0% Taeg 0%.

Nel volantino appare anche il notebook HP Envy X360 15-ED1002NL dotato di processore Intel Core i5-1135G7, SSD per 512 GB, RAM per 8 GB, chip grafico integrato Intel Iris Xe Graphics e display WLED Full HD sempre da 15,6 pollici. Il sistema operativo, infine, è Windows 10 Home a 64 bit. Il prezzo di questo modello specifico è sceso da 999 Euro a 899 Euro.

Segue dunque il modello HP Pavilion 15-EG0012NL, disponibile a 1099,00 Euro anziché 1199,00 Euro. In questo caso si parla di un computer portatile con un display WLED Full HD da 15,6 pollici, CPU Intel Core i7-1165G7 con velocità di clock pari a 2,8 GHz e Boost a 4,7 GHz, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB di memoria, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB lato archiviazione.

Dulcis in fundo, per soddisfare le esigenze dei videogiocatori, MediaWorld propone il modello HP OMEN 15-EK0013NL a 1.499 Euro anziché 1.699 Euro. Si tratta di un notebook da gaming con processore Intel Core i7-10750H con frequenza base a 2,6 GHz e Boost a 5 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e display WLED Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz.

