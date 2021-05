MediaWorld, Huawei Band 4 Pro scontata di 30 euro per poche ore

In questi giorni da MediaWorld è attiva l'iniziativa "Sottocosto". Tuttavia, questo non significa che non ci siano altre promozioni disponibili. Tra queste, troviamo uno sconto legato alla smartband Huawei Band 4 Pro.

In particolare, il prodotto viene venduto a un prezzo di 49,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il costo sarebbe di 79,99 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio di 30 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 7 maggio 2021, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione della notizia.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che questa smartband è già stata al centro di offerte simili in passato. Tuttavia, la promozione potrebbe risultare interessante per coloro che non hanno avuto modo di usufruire delle iniziative precedenti. Per il resto, ricordiamo che Huawei Band 4 Pro è stata annunciata a gennaio 2020 per l'Italia.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato il prodotto. Tuttavia, in questo caso il prezzo è pari a 59,99 euro (che diventano poi 56,99 euro nel carrello, grazie allo sconto extra del 5%). Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, al momento in cui scriviamo è attiva un'offerta lampo che propone il dispositivo, venduto e spedito direttamente da Amazon, a 49,90 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per acquistare Huawei Band 4 Pro.