MediaWorld, Huawei MatePad Pro in offerta a 60 euro in meno per poche ore

Dopo avervi parlato dell'offerta relativa a OnePlus Nord, torniamo a trattare gli sconti tecnologici. Tuttavia, questa volta ci spostiamo da Amazon a Mediaworld, cambiando anche tipologia di dispositivo. Infatti, dal mondo degli smartphone passiamo a quello dei tablet, dato che la promozione odierna è legata a Huawei MatePad Pro.

Più precisamente, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 486 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in precedenza il costo era pari a 549,90 euro. Questo significa che stiamo parlando di uno sconto di 63,90 euro. Vi ricordiamo che il tablet coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, ma non sono presenti i servizi Google. Per questo motivo, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai dispositivi HMS.

In ogni caso, la promozione lanciata da MediaWorld rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 21 luglio 2020. Dopo la pubblicazione di questa notizia, l'offerta rimarrà attiva per poche ore. Tuttavia, nel caso siate arrivati qui "in ritardo", analizzando il costo del prodotto negli altri store principali abbiamo scoperto che anche Unieuro ha scontato Huawei MatePad Pro. Infatti, il tablet viene venduto a 486 euro sul portale ufficiale.

Poteva mancare Amazon Italia? Ovviamente no, infatti il dispositivo si trova a 486 euro anche lì. Tra l'altro, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi non si deve nemmeno passare per rivenditori. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani su Huawei MatePad Pro, a prescindere dal portale scelto per l'acquisto.

Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Huawei MatePad Pro.