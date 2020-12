MediaWorld, Huawei P Smart 2021 cala di prezzo: in offerta sotto i 200 euro

In seguito allo sconto relativo ai TV LG OLED CX, torniamo a trattare le offerte lanciate da MediaWorld. Questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, visto che il prodotto messo in offerta dalla nota catena è lo smartphone Huawei P Smart 2021.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il dispositivo è stato annunciato a inizio ottobre 2020, quindi si tratta di un prodotto particolarmente recente. Il prezzo di listino è pari a 229,99 euro, ma MediaWorld ora propone lo smartphone a 199,99 euro mediante il suo portale ufficiale. In parole povere, si tratta di uno sconto pari a 30 euro. Non male, se consideriamo che si tratta di un modello uscito da poche settimane e che si è scesi sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro.

In ogni caso, l'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 3 dicembre 2020. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Midnight Black, Blush Gold e Crush Green. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services), quindi mancano i servizi Google.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato Huawei P Smart 2021. Infatti, la nota catena propone il dispositivo a 199,90 euro. Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi vendono lo smartphone a 194 euro. Insomma, in linea generale sembra essere un buon momento per portare a casa il dispositivo.



Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete farlo consultando la nostra prova di Huawei P Smart 2021.