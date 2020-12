MediaWorld, Huawei P30 Lite NE con servizi Google in offerta: Amazon rilancia

Nonostante il Black Friday e il Cyber Monday se ne siano andati, il clima di sconti è tutt'altro che finito, come dimostra anche l'iniziativa "Sconto Subito XMas" lanciata da MediaWorld. Oltre a questo, sono tornati gli sconti a tempo limitato, che coinvolgono anche lo smartphone Huawei P30 Lite New Edition. Vale la pena approfondire l'offerta.

Infatti, il modello viene venduto a un prezzo di 247,99 euro mediante il sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, solitamente il costo del dispositivo sarebbe di 349,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 101,91 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 6GB di RAM e 256GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Midnight Black e Peacock Blue (quest'ultima, tra l'altro, costa 243,99 euro). Si tratta inoltre di un dispositivo che dispone dei servizi Google, quindi il Play Store è incluso, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 Lite New Edition (pubblicata a inizio gennaio 2020).

In ogni caso, come vi abbiamo fatto sapere in precedenza, l'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 1 dicembre 2020. Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici, ci siamo accorti del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo modello a un prezzo di 202 euro, ovvero 45,99 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld.

Per quel che concerne, invece, Unieuro, quest'ultima catena vende Huawei P30 Lite New Edition a 243 euro. Tra l'altro, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto, quindi basta aggiungerlo al carrello per far scendere il prezzo finale a 230,85 euro.

Insomma, sono attive varie offerte sul prodotto e, oltre a quella di MediaWorld (a cui avevamo già accennato in precedenza), potrebbe interessarvi approfondire le promozioni lanciate da Amazon e Unieuro.